پخش زنده
امروز: -
میزبانان ۴ رقابت کشتی رنکینگ بین المللی اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۶ مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، میزبانان ۴ رقابت کشتی رنکینگ بین المللی اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۶ مشخص شدند.
این رقابت ها علاوه بر مسابقات قهرمانی قارهها که رنکینگ اتحادیه جهانی است، برگزار میشود تا کشتی گیران بتوانند با حضور در آنها رنکینگ خود را برای جایگاه بهتر در جدول مسابقات جهانی در بحرین بالا ببرند.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
رنکینگ اول: زاگرب کرواسی - ۱۵ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
رنکینگ دوم: تیرانا آلبانی – ۶ تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۴
رنکینگ سوم: اولان باتور مغولستان – ۱۴ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۵
رنکینگ چهارم: بوداپست مجارستان – ۲۵ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵