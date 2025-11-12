به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو در جلسه شورای کشاورزی نهاوند با اشاره به اینکه ۷۵ درصد شیلات استان در نهاوند تولید می‌شود، گفت: زنجیره تولید و صنایع تبدیلی در بخش شیلات شهرستان باید تکمیل شود.

وی افزود: شهرستان نهاوند قطب کشاورزی است و سطح اراضی زراعی و باغی این شهرستان ۷۰۰ هزار هکتار است که ۷۰ درصد این اراضی آبی هستند.

وی تصریح کرد: از هر هکتار اراضی زراعی و باغی استان همدان چهارو نیم تن محصول برداشت می‌شود ولی در شهرستان نهاوند از هر هکتار حدود ۱۱ تن محصول برداشت می‌شود و کل باغات استان همدان ۸۰‌هزار هکتار است که ۲۵ درصد این باغات در نهاوند است که این آمار نشان دهنده پتانسیل بالای این شهرستان در بخش کشاورزی است.

بهراملو ادامه داد: مساحت باغات در استان همدان هفت درصد است و ۳۰درصد مساحت شهرستان نهاوند باغ است و همچنین ۲۰درصد لبنیات استان در این شهرستان تولید می‌شود که همه این موارد نشان می‌دهد که باید نگاه ویژه‌ای به این شهرستان داشته باشیم.

وی اضافه کرد: ما با توجه به پتانسیل هر شهرستان در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی خواهیم کرد و با توجه به اینکه ۷۵ درصد شیلات استان در نهاوند تولید می‌شود باید برای این پتانسیل برنامه‌ریزی کنیم که با توجه به این پتانسیل نهاوند نیاز به احداث شهرک شیلاتی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان افزود: همچنین برای شهرستان نهاوند سه پتانسیل شیلات، کاهش ضایعات باغی و گشنیز در نظر گرفته شده و باید گشنیز این شهرستان ثبت جهانی شود و فرآوری این محصول هم باید انجام شود.

بهراملو با بیان اینکه در نهاوند کمبود سردخانه وجود دارد و باید سردخانه در این شهرستان احداث شود، یادآور شد: شهرستان نهاوند نیاز به احداث کشتارگاه طیور دارد و باید سامانه‌های نوین آبیاری در این شهرستان افزایش یابد.

وی بیان کرد: کارخانه قند مهرگان نهاوند نیز باید تعیین‌تکلیف شود و پیشرفت کار این پروژه بیشتر شود تا ما بتوانیم پیگیری تأمین اعتبار را برای این کارخانه انجام دهیم.

بهراملو احداث شهرک شیلاتی، احداث گلخانه ۲۰ هکتاری در روستای سهران و احداث شهرک صنایع غذایی را از جمله پروژه‌هایی عنوان کرد که باید در شهرستان انجام شوند و تاکید کرد که زنجیره تولید و صنایع تبدیلی در بخش شیلات شهرستان باید تکمیل شود که در این راستا باید کلینیک آبزیان، بازارچه شیلات و... در نهاوند راه‌اندازی شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان افزود: اگر می‌خواهید کشاورزی در شهرستان نهاوند فنی باشد باید آزمایشگاه آب و خاک هم در شهرستان احداث شود و صندوق توسعه هم کمک خواهد کرد که تسهیلات ویژه به بخش کشاورزی شهرستان بدهد.