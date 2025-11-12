۵۷ تن چوب جنگلی و ۷۹۱ کیلو گرم زغال در شهرستان کازرون کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع تخلف در روستای دریس کازرون ماموران یگان حفاظت به محل مورد نظر اعزام شدند.

علی دهقانی افزود: از شش شکارگاه غیر مجاز تهیه چوب و تولید زغال جنگلی، سه دستگاه اره صنعتی چوب بری، کشف و توقیف و ۱۰ کوره تولید زغال بدون مجوز هم شناسایی شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون گفت: طبیعت دوستان می‌توانند با مشاهده هر گونه تخلف در زمینه قاچاق چوب با شماره تماس شبانه روزی ۱۵۰۴ یگان امداد جنگل و مرتع تماس بگیرند.