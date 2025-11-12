

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوا در شماری از شهرهای خوزستان از جمله اهواز ، اندیمشک ، بهبهان ، دزفول و ماهشهر از شاخص 150 فراتر رفته و در وضع قرمز قرار گرفته است.

شهر‌های فردیس ، ساوجبلاغ ، اشتهارد در استان البرز ، اسلامشهر، باغستان، باقرشهر، بهارستان، رباط کریم و قرچک در استان تهران وضع مشابهی دارند.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی پایداری جو و آلودگی هوا تا جمعه در شهرهای صنعتی کشور ادامه دارد .