هوای برخی از شهرها در استانهای خوزستان، البرز و تهران صبح امروز ناسالم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوا در شماری از شهرهای خوزستان از جمله اهواز ، اندیمشک ، بهبهان ، دزفول و ماهشهر از شاخص 150 فراتر رفته و در وضع قرمز قرار گرفته است.
شهرهای فردیس ، ساوجبلاغ ، اشتهارد در استان البرز ، اسلامشهر، باغستان، باقرشهر، بهارستان، رباط کریم و قرچک در استان تهران وضع مشابهی دارند.
بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی پایداری جو و آلودگی هوا تا جمعه در شهرهای صنعتی کشور ادامه دارد .