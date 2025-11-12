مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، از اجرای ۵۴۰ کیلومتر عملیات آسفالتی در محور‌های مختلف استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، خسروی گفت: این میزان آسفالت‌ریزی در سال جاری، در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده و رکورد تازه‌ای در حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: در حوزه راه‌های شریانی، عملیات روکش آسفالت تقویتی شامل ۱۴۳ کیلومتر رگلاژی و ۱۱۰ کیلومتر رویه نهایی، در مجموع به طول ۲۵۳ کیلومتر انجام شده است. همچنین ۱۶ کیلومتر شانه‌سازی آسفالتی، ۱۱۹ کیلومتر لکه‌گیری آسفالت (۵۸ کیلومتر پیمانی و ۶۱ کیلومتر امانی) و ۲۳۹ هزار و ۲۱۰ مترطول درزگیری پلیمری نیز در این محور‌ها به اجرا درآمده است.

وی افزود: در بخش راه‌های فرعی نیز عملیات روکش آسفالت تقویتی شامل ۴۶ کیلومتر رگلاژی و ۱۱۶ کیلومتر رویه نهایی، در مجموع ۱۶۲ کیلومتر انجام شده است که تأثیر چشمگیری در بهبود کیفیت تردد در مسیر‌های بین‌شهری دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: در حوزه راه‌های روستایی نیز اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته و تاکنون ۲۴.۴ کیلومتر رگلاژی و ۱۰۰.۶ کیلومتر رویه نهایی در مجموع به طول ۱۲۵ کیلومتر اجرا شده است. همچنین ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترطول درزگیری پلیمری در راه‌های روستایی انجام شده است.

خسروی با اشاره به انجام ۹۰ کیلومتر لکه‌گیری آسفالت امانی در راه‌های فرعی و روستایی غیرشریانی گفت: مجموع عملیات روکش آسفالت تقویتی در سطح استان به ۵۴۰ کیلومتر رسیده است که با مصرف بیش از ۵۶۲ هزار تن آسفالت اجرا شده است.

وی تأکید کرد: «اجرای این حجم از عملیات آسفالتی در یک دوره کاری، برای نخستین‌بار در استان کرمانشاه محقق شده و نشان از عزم جدی مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه برای ارتقای ایمنی، کیفیت و پایداری زیرساخت‌های جاده‌ای استان دارد.»

یزدان خسروی در پایان افزود: اجرای این حجم از عملیات آسفالتی علاوه بر ارتقای سطح کیفی و ایمنی محور‌های مواصلاتی، نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر، رونق گردشگری و تقویت پیوند‌های اقتصادی بین مناطق مختلف استان دارد. به‌ویژه در محور‌های پرتردد و روستا‌های برخوردار از ظرفیت تولیدی، این اقدامات زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش رضایتمندی مردم شده است.