هفت ماه امسال تولید گوشت گوسفندی ۳۴ درصد و تولید گوشت گاو ۳۷ درصددر گلستان افزایش داشت.

افزایش ۳۴و۳۷ درصدی تولید گوشت گوسفند گوشت گاو، هفت ماه امسال درگلستان

افزایش ۳۴و۳۷ درصدی تولید گوشت گوسفند گوشت گاو، هفت ماه امسال درگلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر کل دامپزشکی گلستان گفت : بر اساس آمار دام های کشتار شده در کشتار گاه های استان ، در هفت ماه امسال ۳۵۲۰ تن گوشت گوسفندی و ۲۵۷۲ تن گوشت گاوی در گلستان تولید شده که از افزایش ۳۴ درصدی تولید گوشت گوسفند و ۳۷ درصدی تولید گوشت گاو حکایت دارد.



دکتر علی کابوسی افزود : در مدت مشابه پارسال ۲۳۲۰ تن گوشت گوسفندی و ۱۶۲۷ تن تولید گوشت گاوی تولید شد.



وی گفت : میانگین روزانه ۱۴ تن گوشت گوسفندی و ۸ و نیم تن گوشت گاوی در استان تولید می شود.

