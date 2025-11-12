افزایش ۳۴و۳۷ درصدی تولید گوشت گوسفند گوشت گاو، هفت ماه امسال درگلستان
هفت ماه امسال تولید گوشت گوسفندی ۳۴ درصد و تولید گوشت گاو ۳۷ درصددر گلستان افزایش داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل دامپزشکی گلستان گفت : بر اساس آمار دام های کشتار شده در کشتار گاه های استان ،در هفت ماه امسال ۳۵۲۰ تنگوشت گوسفندی و ۲۵۷۲ تن گوشت گاوی در گلستان تولید شده که از افزایش ۳۴ درصدی تولید گوشت گوسفند و ۳۷ درصدی تولید گوشت گاو حکایت دارد.
دکتر علی کابوسی افزود : در مدت مشابه پارسال ۲۳۲۰ تن گوشت گوسفندی و ۱۶۲۷ تن تولید گوشت گاوی تولید شد.
وی گفت : میانگین روزانه ۱۴ تن گوشت گوسفندی و ۸ و نیم تن گوشت گاوی در استان تولید می شود.
گلستان یک میلیون و ۴۲۰ هزار راس دام سبک و ۲۰۰ هزار راس دام سنگین دارد.
۱۵ کشتار گاه طیور و ۹ کشتار گاه دام در گلستان فعالند.