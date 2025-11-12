پخش زنده
امروز: -
منابع آگاه و اسناد داخلی ارتش ونزوئلا نشان میدهد دولت نیکلاس مادورو در حال آمادهسازی طرحی برای مقابله چریکی با هرگونه حمله احتمالی آمریکا است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از خبرگزاری رویترز، ونزوئلا با استقرار تجهیزات نظامی قدیمی ساخت روسیه و اجرای برنامههایی برای مقاومت چریکی، در حال آمادهسازی خود برای سناریویی است که شامل حمله هوایی یا زمینی آمریکا به این کشور باشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اخیراً احتمال عملیات زمینی در ونزوئلا را مطرح کرده و گفته بود «زمین، هدف بعدی است»؛ هرچند بعدها این موضوع را تکذیب کرد. در مقابل، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، دولت واشنگتن را به تلاش برای براندازی متهم کرده و وعده داده است که مردم و ارتش کشورش با هرگونه تهاجم خارجی مقابله خواهند کرد.
گزارش رویترز افزود: منابع نظامی آگاه به رویترز گفتهاند ارتش ونزوئلا در وضعیت ضعف قرار دارد؛ نیروهای آن از کمبود آموزش، دستمزد پایین و تجهیزات فرسوده رنج میبرند و برخی فرماندهان حتی ناچار شدهاند برای تغذیه نیروهای خود با تولیدکنندگان محلی مواد غذایی مذاکره کنند.
به گفته این منابع، دولت مادورو دو راهبرد دفاعی را در نظر گرفته است: نخست، اجرای جنگ چریکی موسوم به «مقاومت طولانیمدت» از طریق واحدهای کوچک نظامی در بیش از ۲۸۰ نقطه کشور، و دوم، طرحی موسوم به «ایجاد آشوب» که با استفاده از نیروهای امنیتی و هواداران مسلح حزب حاکم، نظم در کاراکاس را مختل و کشور را برای نیروهای خارجی غیرقابل اداره کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: منابع داخلی اذعان کردهاند که شانس موفقیت این طرحها اندک است. یکی از منابع نزدیک به دولت گفته است: «ما در یک جنگ متعارف حتی دو ساعت هم دوام نمیآوریم.» منبعی دیگر نیز تأکید کرده که ارتش ونزوئلا نه آماده است و نه حرفهای، و توان مقابله با یکی از قدرتمندترین ارتشهای جهان را ندارد.
این گزارش اضافه کرد: مادورو با انتصاب افسران ارتش در مناصب دولتی و شرکتهای دولتی، وفاداری نظامیان را برای خود تضمین کرده است. با این حال، شرایط معیشتی نیروها دشوار است؛ بهگونهای که حقوق ماهانه آنان حدود ۱۰۰ دلار است، در حالی که هزینه حداقلی سبد غذایی به ۵۰۰ دلار میرسد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، به گفته منابع امنیتی، در صورت بروز جنگ، احتمال فرار و نافرمانی در میان نیروهای پایینرتبه زیاد است. دولت مدعی است هشت میلیون غیرنظامی در قالب میلیشیاهای مردمی در حال آموزش دفاعی هستند، اما کارشناسان تخمین میزنند در واقع تنها بین پنج تا هفت هزار نفر در چنین سناریویی شرکت خواهند کرد. ارتش ونزوئلا حدود ۶۰ هزار نیروی ارتش و گارد ملی را برای جنگ چریکی در نظر گرفته و پنج هزار موشک دوشپرتاب روسی «ایگلا» را مستقر کرده است. مادورو در یکی از سخنرانیهای تلویزیونی گفت این موشکها «در آخرین کوه، آخرین شهر و آخرین روستای کشور مستقر شدهاند».
در پایان این گزارش آمده است: تجهیزات نظامی ونزوئلا عمدتاً قدیمی و فرسودهاند و ارتش این کشور از روسیه درخواست کمک برای تعمیر جنگندههای سوخو و ارتقای سامانههای راداری کرده است. تحلیلگران نظامی بر این باورند که هدف مادورو از نمایش این تسلیحات در رسانهها، بیشتر ایجاد بازدارندگی روانی از طریق تهدید به «هرجومرج و بیثباتی» در صورت حمله خارجی است، نه نمایش توان واقعی نظامی کشور.