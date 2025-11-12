پخش زنده
اهدای سه عضو بیمار مرگ مغزی از شهرضا به بیماران نیازمند جان دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ vئیس بیمارستان امیرالمومنین شهرضا گفت: پس از تأیید مرگ مغزی جوانی ۳۰ ساله به علت ایست قلبی-تنفسی بارضایت خانواده اش برای مراحل نهایی اهدای عضو به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان اعزام و سه عضو حیاتی او به سه بیمار نیازمند پیوند زده شد.
مرضیه تقوایی افزود: اهدای عضو، عملی انسانی، خیرخواهانه و خداپسندانه است که میتواند نجات بخش بیمارانی شود، که به دلایلی مانند ابتلا به بیماریهای گوناگون به اعضا و یا نسوج پیوندی نیاز دارند.
اعضای قابل اهدا از افراد دچار مرگ مغزی شامل قلب، ریهها، کبد، روده، کلیهها، لوزالمعده و پانکراس و همچنین برخی بافتها مانند پوست، تاندون، غضروف، استخوان، مغز استخوان، دریچه قلب و قرنیه است.