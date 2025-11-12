به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نیره اناوی، بانوی ۴۰ ساله اهل ایور که دچار مرگ مغزی شده بود، روز گذشته با تصمیم ایثارگرانه خانواده‌اش، در مشهد جان ۶ بیمار نیازمند دریافت عضو را نجات داد و نامش در زمره بخشندگان زندگی جاودانه شد.

نیره اناوی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ بر اثر فشار خون بالا دچار مرگ مغزی شد و علی‌رغم تلاش‌های بی وقفه کادر پزشکی و انتقال بیمار از بیمارستان سبزوار به واحد فراهم‌آوری اعضا در بیمارستان منتصریه مشهد؛ مرگ مغزی وی مورد تأیید تیم پزشکان متخصص قرار گرفت.

دریچه قلب، کبد، کلیه و بخشی از استخوان بدن و جمجمه، قرنیه چشم و پوست از جمله ارگان‌های قابل پیوند بود که از طریق اهدای عضو مرحومه اناوی توانست زندگی دوباره به بیماران ببخشد.