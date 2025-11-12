نیروگاه‌های خورشیدی اداره‌کل بیمه سلامت استان در اصفهان و سه اداره شهرستانی بیمه سلامت در لنجان، مبارکه و فلاورجان به صورت برخط به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، در آیین برخط بهره برداری نیروگاه خورشیدی در اداره بیمه سلامت اصفهان گفت:استفاده از انرژی‌های پاک علاوه بر رفع ناترازی‌های مصرف انرژی، شرایط خوداتکایی دستگاه‌های اجرایی در تولید و استفاده از انرژی را فراهم می‌کند و بیمه سلامت با همت خود، گام مؤثری در این مسیر برداشته است.

ایوب درویشی با اشاره به اینکه از این پس بخش عمده برق مصرفی این اداره‌ها از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود، افزود: اجرای طرح‌های تحول اداری و سازمانی از جمله الکترونیکی‌سازی خدمات و بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی از دیگر مزیت‌های برنامه‌های اجرا شده در بیمه سلامت است و همکاری و هماهنگی این نهاد با سایربخش‌های درمان، خدمت‌رسانی به مردم را سریع‌تر و دقیق‌تر کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان، درباره ظرفیت نیروگاه‌ها گفت: با بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در اصفهان و سه شهرستان لنجان، مبارکه و فلاورجان، در مجموع ۳۰ کیلووات برق تولید می‌شود و ۶۰ درصد برق ساختمان اداره‌کل و ۱۰۰ درصد برق ساختمان‌های این شهرستان‌ها، از طریق این نیروگاه‌ها تأمین می‌شود.

محمدحسین صفاری افزود: نیروگاه‌های خورشیدی پنج شهرستان نطنز، شهرضا، نایین، فریدن و فریدونشهر هم تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد و مجموع ظرفیت تولید برق خورشیدی بیمه سلامت استان به ۶۰ کیلووات افزایش می‌یابد.

در حاشیه این مراسم، باشگاه ورزشی شهدای سلامت در ساختمان شاهد بیمه سلامت استان اصفهان هم بهره‌برداری شد.