مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: امنیت پایدار در مرزها، پشتوانه‌ای برای پایداری تولید نفت و حفظ اقتصاد ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس در جلسه مشترک مدیران این شرکت با فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنوب‌غرب کشور با قدردانی از حضور و تلاش نیرو‌های ارتش در مناطق مرزی، نقش آنها را در صیانت از تأسیسات نفتی و استمرار تولید در میادین مشترک حیاتی دانست.

وی با اشاره به همکاری‌های مشترک میان شرکت نفت و گاز اروندان و ارتش افزود: این اقدامات می‌تواند در قالب یک توافق‌نامه همکاری، زمینه‌ساز تسهیل تردد نیرو‌های فنی و متخصص شرکت برای سرکشی به تأسیسات و چاه‌های مناطق مرزی و بررسی مسائل ایمنی، فنی و زیست‌محیطی قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان خاطر نشان کرد: امنیت تولید و امنیت ملی مفاهیمی جدا از هم نیستند. همکاری مشترک ارتش و اروندان سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و تداوم این ارتباط موجب افزایش تاب‌آوری مناطق عملیاتی در برابر تهدیدات احتمالی و به دنبال آن پایداری تولید می‌شود.

امیر سرتیپ دوم محمد شفیعی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا در جنوب‌غرب کشور، با بیان اینکه شرکت نفت و گاز اروندان و ارتش جمهوری اسلامی ایران هر دو در مسیر خدمت به کشور گام برمی‌دارند، گفت: یکی در حوزه تولید انرژی و اقتصاد و دیگری در حوزه امنیت و دفاع ملی و تمامیت مرزی فعالیت می‌کند و همکاری این دو نهاد، ضامن ثبات منطقه و پیشرفت کشور است.

وی افزود: ارتش آماده هرگونه همکاری با شرکت اروندان در تسهیل فعالیت خود در این میادین مرزی است. همچنین اقدامات مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت در مناطق محروم، از توسعه زیرساخت‌ها و بهبود جاده‌ها گرفته تا حمایت از جامعه محلی، نقش مهمی در افزایش امنیت و پایداری تولید دارد.