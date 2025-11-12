پخش زنده
امروز: -
شیوهنامه اجرایی طرح ملی محیطیار با هدف ارتقای سواد محیطزیستی دانشآموزان به مدارس ابتدایی کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان گفت: بر اساس هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، این طرح در قالب برنامه سفیران سلامت دانشآموزی اجرا میشود و مطابق شیوهنامه ابلاغی، یکچهارم از سفیران سلامت مدارس ابتدایی بهعنوان سفیر محیطیار سازماندهی خواهند شد.
محمد مدادی با اشاره به برنامه پنجساله این طرح افزود: در سال نخست، حدود ۲۰ درصد از مدارس هر استان بهصورت پایلوت انتخاب میشوند و مراقبان سلامت مدارس با آموزشهای تخصصی کارشناسان محیطزیست، مسئولیت تربیت و هدایت دانشآموزان محیطیار را بر عهده خواهند داشت.
وی گفت: از سال دوم، دانشآموزان علاقهمند به مباحث زیستمحیطی با انتخاب مسئولان مدارس، بهعنوان محیطیار برگزیده میشوند تا در اجرای طرحهای های محیطزیستی و مشارکتی مدرسه نقشآفرینی کنند.
رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان در پایان افزود: اجرای این طرح گامی مؤثر در پرورش نسلی آگاه و مسئولیتپذیر در قبال محیطزیست کشور خواهد بود.