مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طرح کنارگذر شرقی شهر ارومیه ۷۶ کیلومتر بود و مطالعات این طرح انجام شده و در مرحله اخذ مجوز‌های اجرایی از جمله زیست محیطی، پدافند غیرعامل و ماده ۲۳ است تا بعد از این مجوز‌ها روند پیمان سپاری آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در این رابطه اظهار داشت: طرح کنارگذر شرقی شهر ارومیه مشکلات ترافیکی شهر ارومیه را رفع کرده و به زودی این طرح آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: اتصال یکپارچه ورودی و خروجی شهر ارومیه، کاهش زمان سفر و کاهش ترافیک درون شهری از مهمترین مزایای اجرای پروژه احداث کمربندی شهر ارومیه به شمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: این طرح از رشکان تا مسیر ارومیه - تبریز امتداد دارد و فشار ترافیکی کمربندی خاتم الانبیا را کاهش می‌دهد.

آرامون بیان کرد: بر اساس برآورد‌های اولیه انجام شده، برای اجرای طرح کنار گذر شرقی ارومیه ۲۴ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.