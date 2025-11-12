به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، آرش خانبان، مدیرعامل این مجتمع گردشگری کشاورزی در مراسم افتتاحیه این مجتمع گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت هزار متر مربع احداث شده است.

وی افزود: مجموعه گردشگری کشاورزی با هدف توسعه گردشگری پایدار و پیوند دوباره انسان با طبیعت طراحی شده و فعالیت خود را در استان آغاز کرده است.

خانبان گفت: این مجموعه حاصل تلاش یک تیم متخصص است که با رویکردی فرهنگی، آموزشی، تفریحی و زیست‌محیطی، فضایی پویا برای آشنایی جامعه با کشاورزی و نقش طبیعت در زندگی روزمره فراهم کرده‌اند.

وی افزود: در این مجموعه اولویت نخست ما آموزش برای کودکان است تا از سنین پایین با مفاهیم محیط زیست و کشاورزی آشنا شوند. همچنین طراحی منظر و فضای سبز مجموعه به گونه‌ای انجام شده که بازدیدکنندگان بتوانند هم‌زیستی با طبیعت را تجربه کنند.

مدیرعامل این مجتمع گردشگری کشاورزی گفت: در این مجتمع، پرورش گیاهان با روش‌های علمی و پایدار انجام می‌شود تا فرهنگ توسعه فضای سبز در محیط‌های خانگی و شهری ترویج یابد. این مجموعه بستری برای گردشگری آموزشی و فرهنگی با محوریت کشاورزی، محیط زیست و تجربه زیست طبیعی فراهم کرده است.

محمدی، معاون میراث فرهنگی استان قزوین، هم در این مراسم اظهار داشت: در سال‌های اخیر افتتاح‌های زیادی داشتیم، اما افتتاح این مجموعه یکی از نمونه‌های موفق و قابل توجه در حوزه گردشگری کشاورزی است. علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، این نوع گردشگری هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته و مجموعه بین می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این نخستین مجموعه گردشگری کشاورزی شهر قزوین است و در سطح استان، ۱۲ مجموعه فعال در این حوزه داریم که با بهره‌برداری از این مجتمع، ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی استان بیش از پیش تقویت خواهد شد.