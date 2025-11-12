پخش زنده
فرماندار شیروان از برگزاری آیین استقبال از پیکر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در روز سهشنبه ۲۷ آبانماه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد احمدی گفت: روز سهشنبه ۲۷ آبانماه، راس ساعت ۱۳ از ابتدای خیابان شفا تا میدان انقلاب مردم مؤمن و انقلابی شیروان میزبان این شهیدان والامقام خواهند بود.
وی افزود: پیکر یک شهید گمنام از این تعداد، در محوطه ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان شیروان و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ساعت ۱۲ ظهر به خاک سپرده خواهد شد و هفت شهید دیگر برای تدفین به سایر شهرهای استان خراسان شمالی منتقل میشوند.
وی افزود: مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدا از ابتدای خیابان شفا تا میدان انقلاب شیروان برگزار میشود و مراسم شب وداع با شهدا نیز در مسجد جامع این شهرستان برپا خواهد بود.
به گفته فرماندار، پیکر شهدا پیش از تدفین، بنا به درخواست اهالی، به چند روستای بزرگ شهرستان شیروان اعزام میشوند تا مردم این مناطق نیز در آیین وداع با شهدا شرکت کنند.