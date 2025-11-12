پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: شورای اسلامی شهر باید به مانند اتاق شیشهای عمل کند و انتشار آرا و تصمیمات و عملکرد به زبان ساده به مردم ارایه و باعث جلب اعتماد عمومی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین پناهی امروز در هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شورای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانهای کشور که در هتل پارک ارومیه برگزار شد، با ابراز خرسندی از میزبانی این نشست مشورتی و تسلیت ایام فاطمیه، اظهار داشت: ارومیه شهر پرقدمت و تاریخی در شمال غرب ایران، این افتخار را دارد که میزبان هفتاد و هفتمین اجلاس مشورتی روسای مراکز استانهای کشور باشد.
وی تصریح کرد: ارومیه، شهر حماسه و مقاومت و دیار باکریها و امینی ها، شهر مجاهد نستوه آیت الله حسنی و شهر رییس جمهور بوده و آذربایجان غربی سرزمین ۳۶ هزار شهید شامل ۱۲ هزار شهید انصار و ۲۴ هزار شهر مهاجر و سرزمین همدلی است.
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به میزبانی ارومیه از هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شورای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانهای کشور، افزود: امید است حضور ارزشمند شرکت کنندگان در این اجلاس سرآغاز گفتوگوی سازنده و هم افزایی اندیشهها باشد تا مسیر خدمت به مردم را روشنتر و پربارتر سازد.
پناهی ادامه داد: ارومیه نگین فیروزهای آذربایجان با آغوش گشاده پذیرای میزبانان این اجلاس است.
وی در ادامه به اهمیت شهرسازی اشاره و تصریح کرد: شهر مجموعهای از پارکها، تفرجگاهها و خیابان نیست بلکه زیست بوم مشترک، هویت و کالبد ما است که در آن جریان دارد و شورای اسلامی شهرها باید برای این کالبد و روح تصمیم بگیرند.
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: بیتردید جایگاه رفیع شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه بی بدیلی در قانون اساسی به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش سازنده شوراها، اعلام کرد: " شفافیت" اولین وظیفه شورا است و باید شورا مانند اتاق شیشهای عمل کند و در این راستا انتشار آرا، تصمیمات و عملکرد به زبان ساده باعث جلب اعتماد عمومی میشود.
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: شورای شهر متشکل از اقتصاددانان و فعالان محیط زیست هستند که همه تصمیمات را ارزیابی و شهر را در برابر سیل، زلزله و بحرانهای اقتصادی تاب آور میکنند و در این راستا توسعه حمل و نقل باید در صدر اولویتهای شورای اسلامی شهر قرار گیرد.
پناهی با اشاره به اینکه شوراهای شهر وارثان تمدن و کانون تمدن سازی هستند، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر باید در کالبد شهرهای ما باشد و بنابراین باید شورای شهر را با همتی بالا و دانشی بهروز از یک نهاد قانونی به یک جنبش اجتماعی و بالنده و شکوفا تبدیل کنیم.