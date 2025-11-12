\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c "\u062e\u0644\u0628\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u0627\u0634 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0631\u0648 \u062f\u0627\u0631\u0647" \u060c "\u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc" \u0648 "\u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0648\u0627\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0647\u0645 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f"\u061b \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0639\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n