مهلت ارسال اثر به هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران با اشاره به استقبال نویسندگان و پژوهشگران از این جایره، گفت: به دنبال انتشار فراخوان هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران، آثار مختلف و خوبی در قالب کتاب، پایان نامه و رسالههای دانشگاهی و همچنین طرحهای پژوهشی به دبیرخانه این جایزه رسیده است.
علیرضا اسماعیلی ادامه داد: با توجه به استقبال نویسندگان و پژوهشگران و همچنین دانشجویان رشتههای مختلف هنری و سینمایی، مهلت ارسال اثر به دبیرخانه تا ۸ آذر تمدید شد.
اسماعیلی بیان کرد: تمامی نویسندگان، کارشناسان، پژوهشگران میتوانند آثار خود را در قالبهای کتاب (تالیف و ترجمه)، پایان نامه، رسالههای دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری)، طرحهای پژوهشی و مقالههای علنی به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.
هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران به دبیری علیرضا اسماعیلی نیمه دوم آذر همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود.