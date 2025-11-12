به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران با اشاره به استقبال نویسندگان و پژوهشگران از این جایره، گفت: به دنبال انتشار فراخوان هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران، آثار مختلف و خوبی در قالب کتاب، پایان نامه و رساله‌های دانشگاهی و همچنین طرح‌های پژوهشی به دبیرخانه این جایزه رسیده است.

علیرضا اسماعیلی ادامه داد: با توجه به استقبال نویسندگان و پژوهشگران و همچنین دانشجویان رشته‌های مختلف هنری و سینمایی، مهلت ارسال اثر به دبیرخانه تا ۸ آذر تمدید شد.

اسماعیلی بیان کرد: تمامی نویسندگان، کارشناسان، پژوهشگران می‌توانند آثار خود را در قالب‌های کتاب (تالیف و ترجمه)، پایان نامه، رساله‌های دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری)، طرح‌های پژوهشی و مقاله‌های علنی به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران به دبیری علیرضا اسماعیلی نیمه دوم آذر همزمان با هفته پژوهش برگزار می‌شود.