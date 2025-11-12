رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تمدید مهلت ثبت‌نام نخستین جشنواره قرآنی «خانواده بهشتی» ویژه همسران و فرزندان کارکنان نظام سلامت تا ۲۵ آبان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، جواد باقری‌بیلندی رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به تمدید مهلت شرکت در نخستین جشنواره قرآنی «خانواده بهشتی»، گفت: امسال برای نخستین‌بار، جشنواره‌ای ویژه خانواده نظام سلامت با عنوان «خانواده بهشتی» آغاز شد که امیدواریم زمینه‌ساز گسترش روحیه قرآنی در میان همسران و فرزندان فعالان حوزه سلامت باشد.

باقری‌بیلندی افزود: جشنواره «خانواده بهشتی» در دو بخش آوایی و معارفی و در مجموع ۲۱ رشته برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در هفت گروه سنی از نونهال تا بزرگسال تقسیم شده‌اند که یکی از این گروه‌ها ویژه همسران پرسنل و شش گروه دیگر مربوط به فرزندان آنان است.

وی تصریح کرد: با توجه به استقبال گسترده خانواده‌ها و درخواست مکرر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مهلت ثبت‌نام را تمدید کردیم. بر این اساس، ثبت‌نام نخستین جشنواره قرآن و عترت خانواده (خانواده بهشتی) تا ۲۵ آبان ماه تمدید شد و مهلت بارگذاری آثار نیز تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: «خانواده بهشتی» تنها یک رقابت قرآنی نیست؛ بلکه برنامه‌ای فرهنگی ـ معنوی برای تقویت بنیان خانواده در جامعه سلامت است. خانواده‌هایی که در محیط پرمشغله نظام بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند، بیش از هر زمان به آرامش روحی، انس با قرآن و ارتباط قلبی با معارف الهی نیاز دارند. این جشنواره می‌کوشد با ایجاد فضای صمیمی و معنوی، نشاط و انس قرآنی را به دل خانه‌های جامعه سلامت بیاورد.

آقای باقری بیلندی ادامه داد: بخش‌های متنوع جشنواره به‌گونه‌ای طراحی شده که هر عضو خانواده با هر سطح سنی بتواند مشارکت کند. در بخش آوایی رشته‌هایی، چون قرائت تحقیق، ترتیل، اذان و حفظ پیش‌بینی شده و در بخش معارفی نیز موضوعاتی، چون مفاهیم قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و احکام گنجانده شده است. همچنین در بخش هنری نیز رشته‌هایی مانند نقاشی، طراحی پوستر و فیلم کوتاه با محور خانواده قرآنی پیش‌بینی شده که با استقبال روبه‌رو شده است.

وی اضافه کرد: مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت همواره بر رویکرد «آموزش‌محور» در جشنواره‌ها تأکید دارد. تلاش می‌کنیم تا این جشنواره نیز با برنامه‌های آموزشی مکمل همراه باشد؛ از کارگاه‌های مجازی گرفته تا انتشار آثار برگزیده در قالب کتاب و ویدئو‌های آموزشی.