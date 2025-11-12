فرمانده انتظامی مرند از اجرای طرح آرامش در شهر با محوریت دستگیری توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهر، پرخطر و کشف انواع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان افزود: طرح یاد شده در اجرای آرامش در شهر و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجار شکنان اجتماعی، با هدف دستگیری خرده فروشان، معتادان متجاهر در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها اکنون در حال اجرا است ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان این طرح در ۷۲ ساعت گذشته موفق شدند ۵۳ نفر معتادمتجاهر و پرخطر را جمع آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی کنند.

فرمانده انتظامی مرند گفت: از دستاورد‌های دیگر این طرح کشف مقادیری انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی است.

سرهنگ اسدیان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند خاطر نشان کرد: برای افزایش رضایتمندی مردمی اجرای این طرح‌ها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند همچنین از پلمپ ۳۰ واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و کار و رعایت نکردن مقررات خبر داد.

سرهنگ اسدیان گفت: ۹۸ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفت که در جریان این طرح ۳۰ واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوطه پلمپ و برای ۵۵ واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمپ و تذکر لسانی صادر شد.