رئیس دبیرخانه مجمع مشورتی هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان گفت: توسعه شهری بدون توجه به محیطزیست و منابع آبی، آینده شهرها را به خطر میاندازد و باید در هر تصمیمی به ظرفیتهای بومی و طبیعی هر شهر توجه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احمدرضا شجاعی صبح امروز در هفتاد و هفتمین اجلاس سراسری رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها که در هتل پارک ارومیه در حال برگزاری است، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، از حضور رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در این اجلاس تقدیر کرد و اظهار داشت: برگزاری این اجلاس میتواند زمینه توسعه هر چه بیشتر شهرها را فراهم کند.
وی شوراهای اسلامی شهرها را رکن اصلی مشارکت مردم عنوان کرد و اظهار داشت: شوراها رکن اصلی اداره امور شهرها هستند و میتوانند در تصمیمگیری، برنامهریزی و نظارت محلی نقش مؤثری ایفا کنند.
رئیس دبیرخانه مجمع مشورتی هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان تصریح کرد: جلسه نخست این اجلاس در تهران با محوریت موضوع حریم شهرها برگزار شد و پس از بررسی و جمعبندی مباحث، نتایج در قالب بسته پیشنهادی به ریاست جمهور، ریاست مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها ارسال شد.
شجاعی اعلام کرد: در این راستا رئیسجمهور ضمن مطالعه دقیق موارد، دستور دادند وزیر کشور پیشنهادها را بررسی و نتیجه را برای اقدامات بعدی اعلام کند.
وی با تاکید بر حفظ محیط زیست، ادامه داد: توسعه شهری بدون توجه به منابع آبی، محیطزیست و طبیعت هر منطقه، بههیچوجه پایدار نخواهد بود، باید در هر تصمیمی به ظرفیتهای بومی و طبیعی توجه شود.
رئیس دبیرخانه مجمع مشورتی هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان همچنین به پیگیری مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: نامهای به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده تا موضوعات مرتبط با توسعه شهری و حفاظت از منابع طبیعی بهصورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه به برنامههای روز دوم هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان اشاره کرد و افزود: امروز هر چهار کمیسیون تخصصی مجمع با دو دستور جلسه برگزار میشود و امید است که هر کمیسیون بتواند به جمعبندیهای مناسبی برسد که نتایج این بررسیها در بیانیه پایانی اجلاس گنجانده خواهد شد و مبنای برنامهریزیهای آتی شوراهای اسلامی شهرها قرار میگیرد.
رئیس دبیرخانه مجمع مشورتی هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان ضمن قدردانی از اعضا و دبیران کمیسیونها، گفت: از زحمات جمعی و تلاش رؤسای شوراهای مراکز استانها و کلانشهرها که در این مسیر همراه مجمع بودهاند تشکر میکنم.
شجاعی یادآور شد: محور همه این جلسات بر پایه اخلاق، تعامل، درایت و متانت است تا با همفکری و تبادل نظر، مجموعهای از بهترین دیدگاهها برای ارسال به مقامات اجرایی کشور آماده شود.
وی تصریح کرد: امید است نتایج این اجلاس در بیانیه نهایی درج و پس از جمعبندی، جهت پیگیری و اجرا به نهادهای ذیربط ارائه شود تا شوراها بتوانند بیش از پیش نماد مشارکت مردم در اداره امور محلی باشند.
هفتاد و هفتمین اجلاس سراسری رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها که با شعار شوراها؛ نماد مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری، برنا