به همت بانوی کارآفرین موفق نهاوند‌ی کارگاه فرش بافی راه اندازی شده که توانسته علاوه بر بافت فرش دست بافت نفیس، گلیم، گبه وتابلو فرش هم تولید کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این بانوی کارآفرین با آموزش سالانه ۲۵۰ نفر، بافنده نقش موثری در ترویج و رونق این هنر صنعت در سطح شهرستان داشته باشد.

مدیر اداره صنعت نهاوند می گوید: در این شهرستان حدود ۳۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ فرش بافی فعالیت دارند که حدود ۲۵۰۰ نفر در این کارگاه‌های فرش بافی مشغول هستند.

نقی کاکاوند گفت: در نهاوند افرادی که اقدام به ایجاد کارگاه‌های فرش بافی تحت نظارت سازمان فنی و حرفه‌ای داشته باشند حمایت می شوند.