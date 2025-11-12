به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان کهگیلویه در حاشیه از سر گیری عملیات اجرایی این کمر بندی گفت: در جلسات متعدد با حضور اعضای کمیته فنی، شورای تأمین و شورای شهر، درخواست‌های مالکان اراضی مسیر کمربندی سوم بررسی شد.

ایرج کاظمی جو افزود: با تعامل سازنده با مالکان زمین‌های مسیر اجرای طرح کمر بندی سوم عملیات اجرایی این مسیر از میدان شهید ضیایی در ورودی چرام به دهدشت شروع شد.

کاظمی جو مسیر اجرای کمر بندی سوم دهدشت را ۵ کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: با توجه یه اینکه این طرح کمر بندی سه دهه به دلیل نبود هماهنگی و تعامل با مالکان، متوقف مانده بود، اما امسال با پیگیری شورای شهر، شهرداری و شورای تأمین، جلسات متعددی برگزار و با توافق مالکان و امضای توافق‌نامه اجرای این طرح آغاز شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم فضای تعاملی و حمایت مردم، این طرح مهم شهری به سرانجام برسد و گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های دهدشت برداشته شود .

شهر دار دهدشت هم اجرایی کمربندی سوم دهدشت را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی در مسیر توسعه و ساماندهی ترافیکی این شهر دانست و گفت: با همراهی و همکاری مالکان پیگیری شبانه‌روزی اعضای شورای اسلامی شهر، و حمایت همه‌جانبه فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان، عملیات اجرایی کمربندی سوم بصورت رسمی آغاز شد.

خسرو دیدار با اشاره به مسیر اجرای این طرح افزود: عملیات اجرایی کمر بندی سوک دهدشت از میدان شهید ضیایی در مسیر چرام شروع و تا بلوار ورودی سوق یا بلوار پناهی ادامه می‌یابد.

دیدار برآورد اولیه برای اجرای این طرح را بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: در این مرحله، عملیات تسطیح و خاک‌برداری این مسیر به طول محدود پنج کیلومتر و نیم با عرض ۴۶ متر در حال اجرا است.

دیدار با بیان اینکه اجرای کمربندی سوم نقش مهمی درکاهش بار ترافیکی و تسهیل دسترسی‌های شهری، ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولان شهرستانی، استانی و استاندار این طرح به سرانجام برسد.