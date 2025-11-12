پخش زنده
مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بازنشستگان تأمین اجتماعی مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت تا پایان امروز (چهارشنبه) بهطور کامل تسویه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالله مرزبان، مدیر مالی شرکت آتیهسازان حافظ، اعلام کرد: با دریافت بخشی از حق بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز شده و تا پایان امروز تمامی مطالبات دو ماه نخست سال بهطور کامل پرداخت میشود.
وی افزود: با وصول بخشی از مطالبات قرارداد کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهم مربوط به مراکز درمانی در سراسر کشور در حال پرداخت است و تمامی زیرساختهای مالی شرکت آمادهاند تا به محض دریافت مابقی حق بیمه بازنشستگان، پرداخت سایر مطالبات مراکز درمانی و هزینه اسناد درمانی نیز به تناسب منابع دریافتی انجام شود.