رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سفر خود به گلستان ، ظرفیتها و طرح های کلیدی زیرساختی از جمله راه، آب و کریدورهای ریلی و جادهای را از نزدیک بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با استاندار، مجمع نمایندگان و مدیران گلستان در گرگان برگزار شد.
این بازدید با هدف برنامهریزی برای توسعه پایدار و ارتقای بهرهوری حملونقل و زیرساختهای منطقه انجام شد.
رضایی کوچی گفت: شیرین سازی آب دریای خزر، علاج بخشی خلیج گرگان ایجاد بندر و پایانه گمرکی طرحهایی است که به زودی تکمیل خواهد شد.