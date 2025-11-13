به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاینه چشم برای اینکه از سلامت چشمان خود مطمئن شوید یک امر ضروری می‌باشد. همچنین یکی از راه‌های مناسب برای جلوگیری از آسیب‌های بینایی است. راه‌های دیگری نیز برای معاینه چشم وجود دارد که مرسوم‌ترین آن مراجعه به چشم پزشکی یا بینایی سنج است و همچنین ممکن است که راه‌هایی برای معاینه در منزل نیز وجود داشته باشد.

۱. معاینه چشم ایشیارا

این معاینه چشم یک نام ژاپنی دارد که اسم پزشک آن می‌باشد. این پزشک در سال ۱۹۱۷ توانست بیماری‌های زیادی را از طریق این معاینه تشخیص دهد. معاینه مربوط به درک رنگ‌ها می‌باشد که بسیار دقیق و موفق بوده است. این آزمایش به خوبی می‌تواند نقص‌های بینایی در رنگ را تشخیص دهد. نقاطی که در این تصویر هستند، رنگ‌های رندوم و سایز‌های متفاوتی دارند.

۲. معاینه چشم آنلاین

اگر در مسافرت به سر می‌برید و عینک خود را در ساحل جا گذاشتید، از این معاینه آنلاین استفاده کنید و عینک بخرید. این معاینه چشم آنلاین برای زمان‌هایی که دسترسی به پزشک متخصص ندارید، مناسب است و همچنین برای صرفه جویی در پول و زمان مناسب خواهد بود. البته ممکن است که خطا‌هایی در آن رخ بدهد. پس هر موقعی که از سفر برگشتید، به پزشک متخصص مراجعه کنید.

۳. نمودار چشم اسنلن

در این شرایط یک نمودار چشم را برای شما فراهم می‌کنند. این نمودار توسط موسسه تحقیقاتی ملی چشم در استرالیا اختراع شده است که وضعیت دقیق چشم را با توجه به استاندارد‌های معاینه چشم به شما اعلام خواهد کرد. این نمودار را می‌توان روی دیوار چسباند و ۲۰ قدم از آن فاصله گرفت. معمولا از شما خواسته می‌شود که روی یکی از چشم‌های خود را بپوشانید و حروف را نشان دهید.

۴. معاینه تیزبینی چشم

معاینه‌های آنلاین زیادی از طریق صفحه کامپیوتر و گوشی تلفن همراه در دسترس افراد قرار می‌گیرد. به همین دلیل انتخاب‌های وسیعی برای آن وجود دارد. وضعیت‌هایی مثل ناتوانی برای تمرکز کردن به اجسام نزدیک یا حساسیت چشم به نور می‌تواند باعث ایجاد خطا‌هایی در حین معاینه‌ها شود، اما این آزمایش به گونه‌ای است که تا حد زیادی این خطا را از بین خواهد برد. پیشنهاد ما این است که برنامه Essilor را در گوشی خود نصب کنید و معاینه‌های مختلف چشم را در آن انجام دهید.

۵. معاینه درک عمق یا بینایی سه بعدی

درک عمق، توانایی چشم برای دیدن جهان به صورت سه بعدی می‌باشد و همچنین می‌تواند فاصله شما تا اجسام را برای بینایی بهتر تعیین کند. درک عمق از طریق نگه داشتن انگشت روبه روی یک دایره انجام می‌شود. اول باید روی دایره تمرکز کنید تا جایی که انگشت دست شما حالت تار دیده شود و سپس باید به انگشتان خود تمرکز کنید. زمانی که انگشتان خود را واضح دیدید و دایره‌ها شبیه به دو دایره سبز رنگ شدند، می‌توانید آزمایش را برای چشم دیگر انجام دهید.

۶. معاینه آستیگمات

آستیگمات یکی از وضعیت‌های رایج بینایی است که شکل انحنای چشم شما را در قرنیه و یا لنز چشم تغییر می‌دهد و باعث تاری دید می‌شود. چشم آستیگمات در تمرکز کردن در چنین شرایطی ناتوان می‌باشد. در این ازمایش نقطه‌های دور نامشخص و غیر واضح می‌شوند.

آزمایش آستیگمات چشم در خانه بر اثر نگاه کردن به تصویر با عینک یا لنز مخصوص خودتان می‌باشد. باید یکی از چشم‌های خود را بپوشانید و حدود ۳۵ سانتی متر از کامپیوتر فاصله بگیرید و خطوط را نگاه کنید و سپس از این کار را برای چشم دیگر خود انجام دهید. اگر خطوط کاملا شارپ و تیره بودند، یعنی چشمتان آستیگمات نیست. اگر بعضی از خطوط برای شما شارپ‌تر و بهتر به نظر رسیدند و گاهی اوقات حالت تار پیدا کردند، باید به پزشک مراجعه کنید.

۷. نقطه کور

همه انسان‌ها نقطه کور دارند. چشم انسان محدودیت‌هایی دارد. این محدودیت‌ها جایی است که عصب‌های چشم به یکدیگر می‌رسند و در نتیجه نقطه تیره و کور را به وجود می‌آورد که با نگاه کردن به اطراف، متوجه آن می‌شوید. برای پیدا کردن نقطه کور باید چشم چپ خود را بگیرید و به نقطه‌ای در سمت چپ نگاه کنید. در این هنگام ممکن است که یک علامت دیگر را ببینید که کم کم در حال محو شدن می‌باشد و سپس باید این کار را برای چشم راست خود نیز انجام دهید. اگر این نقطه کم کم برای شما محو شود، احتمالاً نقطه کور دارید.

۸. تمرین چشم

برای تقویت کردن چشم و بینایی خود راه‌های زیادی وجود دارد که هیچ تجهیزاتی برای آن‌ها نیاز نیست. برنامه‌های مختلفی در دسترس هستند که می‌توانند چشم شما را حدود ۵ دقیقه در روز تقویت کنند. یکی از راحت‌ترین تمرین‌ها مالیدن چشم با کف دست می‌باشد، زیرا باعث به جریان انداختن گرما و نگه داشتن این گرما تا حدود ۱۰ ثانیه می‌شود.

۹. انحطاط ماکولا

یکی از مشکلات بینایی انحطاط ماکولا می‌باشد. این وضعیت بیش از ۱۰ میلیون نفر را به خود درگیر کرده است. مرکز قرنیه چشم را ماکولا می‌گویند. این قسمت به شما کمک می‌کند تا جزئیات را بهتر ببینید و به همین دلیل برای کتاب خواندن، رانندگی و ... مناسب است. زمانی که ماکولا دچار آسیب شود، تاری افزایش پیدا می‌کند.

۱۰. تماشای فیلم

فرقی ندارد که این فیلم را در خانه می‌بینید یا در تئاتر. زمانی که در حال تماشای فیلم می‌باشید، در هر صورت می‌توانید با تاریکی بینایی خود را امتحان کنید. بهتر است که فضا را تاریک کنید. حال باید ببینید که در چنین حالتی می‌توانید اتاق‌ها را به طور واضح و شفاف ببینید یا خیر. بعد از این که چراغ‌ها را روشن کردید، هم باید این کار را امتحان کنید. اگر بیشتر از یک دقیقه برای طبیعی شدن وضعیت نور چشم‌های شما طول کشید، یعنی شما دچار تنبلی شده‌اید و احتمالا از کمبود ویتامین آ رنج می‌برید.

آشنایی با مشکلات چشمی

تشخیص دوربینی

بسیاری از ما با درجات مختلفی از دوربینی به دنیا می‌آییم که حین رشد اصلاح می‌شود. در صورت رخ ندادن این اصلاح فرد اجسام دور را واضح می‌بیند، اما اجسام نزدیک را خوب نمی‌بیند. این حالت به نوعی ژنتیک است. فرد در زمان مطالعه، دچار سردرد و تاری دید خواهد شد. درمان این حالت چشم با جزو علائم این حالت هستند. این حالت با تجویز عینک یا لنز طبی یا جراحی امکان پذیر است. کودکان دچار این حالت بیشتر به لوچی “استرایسم” مبتلا می‌شوند و خواندن برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود.

تشخیص نزدیک بینی

در نزدیک بینی افراد اجسام دور را به صورت مبهم و ناواضح می‌بینند. داشتن سابقه فامیلی، زیاد مطالعه کردن یا کار با کامپیوتر در فاصله بسیار نزدیک از علل‌های ایجاد این مشکل چشمی هستند. در این حالت افراد هنگام رانندگی دچار مشکل می‌شوند و در زمان ورزش کردن دچار ضعف و در تماشای تلویزیون مشکل خواهند داشت و به علائمی مثل سردرد، خستگی و گاهی سرگیجه مبتلا می‌شوند. برای درمان تجویز عینک یا لنز طبی یا جراحی امکان پذیر است. این حالت در بچه‌ها در سن مدرسه شایع است و آن‌ها در دوران رشد باید مرتب عینک خود را تعویض کنند.

تشخیص پیر چشمی

چشم شما هم پیر می‌شود و ممکن است جزئیات را تشخیص ندهد. این حالت از اواخر ۴۰ سالگی شروع می‌شود و در آن لنز‌های چشم حالت انعطاف معمول خود را از دست می‌دهند و در نتیجه برای تنظیم دقیق چشم‌ها آن حالت فوکوس امکانپذیر نیست. استفاده از عینک مطالعه یا عینک‌های دو وجهی، لنز می‌تواند در درمان این مشکل موثر باشد.

تشخیص بیماری تخریب ماکولای چشم

“AMD” یا تخریب بخش ماکولای چشم وابسته به سن بیماری است که در آن بخش مرکزی شبکیه که به نام ماکولا شناخته می‌شود، تخریب می‌شود. این حالت در دو شکل خشک و مرطوب رخ می‌دهد که در هر ۲ حالت بالاخره دید مرکزی فرد از بین می‌رود.

در این بیماری دید مرکزی چشم کاهش یافته و از بین می‌برد و خواندن یا رانندگی را برای فرد با مشکل رو‌به‌رو می‌کند. علائم این بیماری نقطه‌های ناواضح و مبهم در وسط مرکز دید و دیدن خطوط مبهم بی ربط در میدان دید است. تشخیص و درمان به موقع این بیماری در درمان بهتر آن تاثیر گذار است. سن بالای ۶۰، سیگار کشیدن، افزایش فشار خون، چاقی و سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری احتمال ابتلا را بیشتر می‌کند.

برای تشخیص amd یک چشم تان را بپوشانید و از فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی متری به نقطه وسط شکلی نگاه کنید. اگر عینک دارید جلوی عینک را بگیرید. اگر خطوط موج دار، شکسته یا ناواضح و مبهم دیدید یا اگر نقاطی تیره یا تاریک دیدید ممکن است به این حالت دچار باشید، برای چشم دیگر هم همین حالت را انجام دهید. کسی که دچار این حالت باشد، تصویر را به صورت کج و در هم ریخته می‌بیند و ممکن است در مرکز آن نقطه تاریک هم ببیند، خطوط صاف که ناواضح به نظر برسند هم ممکن است در این حالت دیده شوند که بیشتر جزو علائم اولیه حالت مرطوب بیماری هستند.

تشخیص آب سیاه

افزایش تدریجی فشار چشم‌ها در آب سیاه سبب کاهش و از بین رفتن دید و بینایی فرد می‌شود البته در این بیماری تا وقتی دید محیطی چشم کم نشود، علامتی نمی‌توان یافت. کسانی که سابقه خانوادگی این حالت را دارند و افراد بالای ۶۰ سال ممکن است بیشتر دچار آب سیاه شوند. آب سیاه با درمان دارویی یا جراحی برطرف می‌شود. اگر بالای ۴۰ سال هستید، هر ساله برای معاینه چشم مراجعه کنید. افزایش تولید مایعات در داخل کره چشم از شایع‌ترین علت این حالت است که به عصب بینایی که در پشت کره چشم است فشار می‌آورد. این عصب از یک میلیون فیبر تشکیل شده و اطلاعات بینایی را از چشم به مغز می‌برد. اگر این حالت درمان نشود، نابینایی کامل اتفاق می‌افتد.

تشخیص آب مروارید

با بالا رفتن سن بیشتر افراد به آب مروارید یا کدرشدن لنز دچار می‌شوند. در این حالت لایه‌ای مه جلوی چشم را می‌گیرد و خواندن، رانندگی کردن و دید در شب را مختل می‌کند. از عواملی که سبب ابتلا افراد به این بیماری می‌شود عبارتند از:دیابت، سیگار کشیدن یا مدت طولانی در معرض آفتاب قرار داشتن. جراحی و جایگزین کردن لنز چشم با یک لنز مصنوعی از روش‌های درمان آب مروارید است.

تشخیص تنبلی چشمی

در بیماری تنبلی چشم یا آمبلیوپی، هنگامی که دید در یک چشم کم می‌شود، مغز برای جبران روی چشم دیگر متمرکز می‌شود. این حالت ممکن است به علت نداشتن تطابق درست محور چشم‌ها “همان استراپیسم یا لوچی” یا ضعیف شدن یک چشم اتفاق افتد. قرار دادن یک صفحه یا عینک سیاه مطلق برابر چشم سالم سبب می‌شود مغز به استفاده از چشمی که مشکل دارد روی آورد. در صورت عدم درمان تنبلی چشم، یک چشم فرد ممکن است در دوران بزرگسالی و بلوغ عملکرد صحیح خود را از دست بدهد.

افرادی که نباید چشم شان را جراحی کنند:

برای درمان برخی از مشکلات چشمی تجویز عینک، لنز و جراحی چشم می‌تواند موثر باشد و قرنیه را به گونه‌ای اصلاح کند و مشکلاتی مثل نزدیک بینی، دوربینی یا آستیگماتیسم را از بین برود. اما برخی از افراد نمی‌توانند مشکلات بینایی خود را با جراحی از بین ببرند. افراد دچار مشکل خشکی چشم شدید، قرنیه نازک، مشکلات بینایی خیلی شدید نباید چشم شان را جراحی کنند.

مصرف غذا‌های مفید

مصرف هویج و مواد غذایی که دارای ویتامین‌های مختلف به خصوص ویتامین A هستند، برای تقویت چشم و بهبود بینایی بسیار تاثیر گذار است. اسفناج، پرتقال، گوشت، ماهی و غلات هم جزو مواد غذایی هستند که برای چشم‌ها و سلامت آن‌ها مفیدند. اگر می‌خواهید رژیم غذایی سالمی برای چشم‌های تان داشته باشید از غذا‌هایی غنی از آنتی اکسیدان‌ها “ مثل امگا ۳″، ویتامین‌های C و E، بتاکاروتن، روی و لوتئین استفاده کنید. با خوردن این مواد غذایی ممکن است دید شما دیرتر کاهش یابد و دیرتر هم به حالت تخریب ماکولا دچار شوید.

استفاده از عینک آفتابی

همیشه همه ما برای محافظت از پوست از کرم ضد آفتاب استفاده می‌کنیم. همانطور که از پوست محافظت می‌کنیم، محافظت از چشم نیز در مقابل آفتاب ضروری است و بهتر است در روز‌های آفتابی بیرون از منزل از عینک آفتابی استفاده نماییم و مراقب چشمان خود باشیم.

اجتناب از فشار و خستگی چشم

خستگی چشم‌ها و کار با رایانه برای ساعت‌های طولانی تأثیرات سویی بر بینایی دارد و سبب مشکلات چشمی مانند درد، اشک ریزی، تاری یا دوبینی و سردرد می‌شود.

معاینه منظم چشم

هر شش ماه یکبار لازم است همه افراد به معاینه چشم خود بپردازند تا بیماری‌های چشمی مانند لکه‌های ناشی از افزایش سن، گلوکوم، رتینوپاتی دیابتی و آب مروارید سریع تشخیص داده شود تا درمان شوند.

حفاظت از چشم

آسیب‌های محیطی روی چشم‌ها و بینایی اثر منفی می‌گذارد پس بهتر است اگر دارای مشاغل پر خطر هستید، از عینک ایمنی استفاده نمایید.