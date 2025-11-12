پخش زنده
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با تاکید بر بازگشت کتابخانههای عمومی به جایگاه اصلی خود بهعنوان مرجعی معرفتی و فرهنگی، از اجرای طرح ابتکاری تاگ در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیباله فضلالهپور در نشست انجمن کتابخانههای عمومی خوزستان در استانداری بر تغییر رویکردهای فعلی کتابخانههای عمومی تاکید کرد و گفت: تغییر کارویژهها مبتنی بر تعامل موثر، همسو و مبتنی بر مسائل و مبتلابه حوزههای عمومی باید تعریف شود.
وی وجود کاستی در مسیر توسعه کتابخانههای عمومی را ناشی از عدم ضرورت و یا احساس عدم ضرورت مربوط به کتابخوانی در سطح کشور و ضعف مفرط مدیریت در حوزه دانش، آگاهی و معرفت عنوان کرد و افزود: نظام تربیتی در حوزه کتابخانهای بیانکننده یک آینده تلخ و در واقع غیرقابل پیشبینی در جهت توسعه کشور خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای طرح «تاگ» در خوزستان، اظهار داشت: در این طرح، کتابخانهها با کارویژههای جدیدی تعریف شدهاند و محل تجمیع آرا و تضارب آرا در حوزههای اجتماعی هستند و باعث رشد و توسعهیافتگی میشوند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با درخواست از سرپرست نهاد کتابخانههای عمومی استان برای ارائه طرح جدیدی برای تغییر رویکرد در کارکرد کتابخانهها، تصریح کرد: وظیفه ما ایجاد نظام فرهیختگی و معرفتهای عمومی در سطح حوزه اجتماعی است.
طرح «تاگ» از طرحهای ابتکاری استان خوزستان است که به منظور بهرهگیری از ظرفیت و تجارب مردمی در بخشهای فرهنگی، علمی و اجتماعی استفاده میشود و نهاد کتابخانههای عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقش محوری در این طرح دارند.