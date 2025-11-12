پخش زنده
امروز: -
فرماندار خوی بر لزوم تدوین سند توسعه بر مبنای ظرفیتهای واقعی و مزیتهای نسبی خوی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار خوی در جلسه بررسی پیشنویس سند توسعه شهرستان که با حضور امام جمعه محترم و پدر معنوی شهرستان و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد، بر لزوم تدوین سند توسعه بر مبنای ظرفیتهای واقعی و مزیتهای نسبی خوی تأکید کرد.
غلامحسین آزاد با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان خوی افزود: تدوین این سند فرصتی ارزشمند برای ترسیم مسیر آینده شهرستان با مشارکت مدیران، کارشناسان و نخبگان محلی است.
فرماندار خوی با قدردانی از حمایتهای دلسوزانه دکتر رحمانی، استاندار آذربایجانغربی، و تلاشها و پیگیریهای دکتر نجفزاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، همچنین با تقدیر از رهنمودهای پدرانه حجتالاسلام والمسلمین قاسمخانی، امام جمعه محترم شهرستان، و تشکر از تلاشهای مدیران و کارشناسان، ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری همه دستگاهها، روند توسعه متوازن و پایدار خوی در مسیر منویات مقام معظم رهبری و اهداف بلندمدت کشور شتاب گیرد.