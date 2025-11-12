نمایشگاه بینالمللی خرما در بوشهر گشایش یافت
نمایشگاه بینالمللی خرما و صنایع وابسته با حضور ۵۹ شرکت از ۱۰ استان کشور در بوشهر گشایش یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای استان بوشهر شامگاه سهشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه بینالمللی خرما و صنایع وابسته با اشاره به استقبال قابل توجه شرکتهای فعال در سطح استان و سراسر کشور، گفت: در این دوره از نمایشگاه خرما میزبان ۵۹ شرکت از ۱۰ استان کشور هستیم که همگی در حوزه صنایع و فرآوری خرما فعالیت دارند و امیدواریم با ارائه دستاوردهای نوین بتوانیم نقشآفرینی استان را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهیم.
عبدالخاق برزگرزاده افزود: بر اساس گزارشها، استان بوشهر با سهم ۶.۵ درصدی از تولید ناخالص ملی، جایگاه سوم کشور را در حوزه تولید خرما دارد و در کنار تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن خرما و رطب، توانسته با ۶ میلیون اصله نخل، به یکی از قطبهای مهم صنعت خرما در ایران و منطقه تبدیل شود.
وی ضمن تاکید بر زحمات فعالان عرصه خرما و تشکر از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی، گفت: برگزاری این نمایشگاه به همت مجموعههایی، چون معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن خرمای بوشهر و با همکاری فرمانداریهای دشتستان و بوشهر و مدیران منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی محقق شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای استان بوشهر همچنین از نقش ویژه اتاق بازرگانی بهعنوان سهامدار اصلی نمایشگاه و تلاشهای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی بوشهر تقدیر و اظهار کرد: هدف اصلی مجموعه، تحقق مسئولیت اجتماعی و ارتقای جایگاه خرمای استان در بازارهای داخلی و خارجی است و تمرکز ما ارائه خدمت به فعالان اقتصادی و تحقق موفقیتهای ملی و بینالمللی برای استان بوشهر است.
برزگرزاده همچنین خبر داد: پس از ۸ سال وقفه، نمایشگاه کتاب استان بوشهر نیز با حمایت مجموعه استانداری و همراهی دستگاههای فرهنگی قرار است هفته آینده تا پایان ماه جاری برگزار شود و همه مردم و علاقهمندان دعوت به حضور دارند