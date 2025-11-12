نخستین نشست تخصصی چالش‌های حوزه بازرگانی و پیمانی صنعت گاز با حضور مدیران و کارشناسان شرکت‌های گاز استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان و شرکت عملیات انتقال گاز منطقه ۸ در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز استان در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی آذربایجان‌غربی در تأمین و توزیع پایدار انرژی گفت: این استان نزدیک به هزار کیلومتر مرز دارد که فرصتی بی‌بدیل برای توسعه در حوزه انرژی و تجارت منطقه‌ای فراهم کرده است. وجود این مرز طولانی، علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های گازی در مناطق مرزی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد‌های بازرگانی و پیمانی صنعت گاز افزود: امروزه صنعت گاز تنها یک مجموعه خدمات‌رسان نیست، بلکه به عنوان یک موتور محرک توسعه منطقه‌ای باید با نگاه اقتصادی و فناورانه عمل کند. یکی از اولویت‌های شرکت گاز آذربایجان‌غربی، ارتقای شفافیت در قراردادها، بهینه‌سازی فرآیند‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری پیمانکاران است تا پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بالاتری به نتیجه برسند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین به نقش نیروی انسانی متخصص و تعامل بین استانی اشاره کرد و افزود: چنین نشست‌هایی علاوه بر هم‌افزایی تجربیات، به ارتقای دانش سازمانی و انسجام مدیریتی میان شرکت‌های منطقه شمال‌غرب کمک می‌کند. تبادل تجربیات میان استان‌ها باعث می‌شود تصمیمات در سطح ملی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و اجرایی باشد.

میرزایی، رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران نیز در این جلسه ضمن قدردانی از میزبانی شرکت گاز آذربایجان‌غربی، به بیان سیاست‌ها و الزامات جدید حوزه بازرگانی و پیمانی پرداخت و گفت: هدف اصلی این نشست‌ها، هم‌راستا کردن فرآیند‌ها و ایجاد وحدت رویه میان شرکت‌های استانی است تا اجرای پروژه‌ها با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: شرکت ملی گاز ایران از هرگونه طرح، ایده و نوآوری که بتواند منجر به بهینه‌سازی هزینه‌ها و تسهیل امور پیمانی شود، حمایت می‌کند و انتظار دارد استان‌ها نقش فعال‌تری در ارائه پیشنهاد‌های اجرایی و اصلاح رویه‌ها داشته باشند.