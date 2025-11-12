به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: با توجه به تراکنش بالایی که در ماه گذشته در آبادان انجام شد سیستم بعضی از کارت‌های سوخت را محدود کرده است.

محمد بنی سعید افزود: تمام جایگاه‌های سوخت آبادان به ۳ تا ۴ کارت سوخت مجهز هستند و شهروندان برای سوختگیری مشکلی ندارند.

او ادامه داد: هم اکنون ٨ گروه بازرسی در آبادان و ۳ گروه بازرسی در نواحی خرمشهر، ماهشهر، امیدیه، شادگان و هندیجان به صورت ۲۴ ساعته وضعیت جایگاه‌ها و کارت‌های سوخت را بررسی می‌کنند و با تخلفات صورت گرفته برخورد قانونی می‌شود.