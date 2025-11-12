پخش زنده
با دعوت کادر فنی فدراسیون دو ورزشکار کردستانی اردوی انتخابی تیم ملی نجات غریق کشور فراخوانده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اولین مرحله اردوی انتخابی و آمادگی تیمهای ملی بانوان و آقایان نجات غریق کشور به میزبانی تهران برگزار میشود.
با دعوت کادر فنی فدراسیون دو ورزشکار کردستانی نیز در دو بخش آقایان و بانوان به این مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی نجات غریق کشور فراخوانده شدهاند.
آرین صلواتی در بخش آقایان و کژان رستمی در بخش بانوان دو ورزشکار کردستانی هستند که به نمایندگی از این استان در تمرینات تیم ملی نجات غریق کشور حضور پیدا خواهند کرد.
گفتنی است؛ اولین مرحله از اردوی نجات غریق کشور به مدت ۱۰ در به میزبانی تهران و در مجموعه ورزشی شهید شیرودی این شهر برگزار میشود.