یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، سه حفار غیر مجاز آثار تاریخی در روستای محمودآباد شهرستان جعفرآباد قم را در حین انجام کار دستگیر و وسایل آنان را توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با همکاری پاسگاه انتظامی منطقه، سه نفر را حین حفاری غیرمجاز با هدف کشف آثار تاریخی در روستای محمودآباد شهرستان جعفرآباد دستگیر و ابزار حفاری آنان را توقیف کرد.

بر اساس این گزارش، پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری مشکوک در یکی از اراضی روستای محمودآباد شهرستان جعفرآباد، مأموران یگان حفاظت این اداره‌کل به همراه نیرو‌های پاسگاه انتظامی منطقه در محل حاضر شدند.

در این عملیات سه نفر متخلف در حین حفاری غیرمجاز با هدف دستیابی به آثار باستانی دستگیر شدند و ادوات حفاری آنان توقیف شد.

پرونده این افراد به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

سرهنگ احمد قربانی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با تشکر و تقدیر از همکاری و اطلاع‌رسانی مردم، تأکید کرد: هر گونه حفاری با هدف کشف آثار تاریخی جرم است و با متخلفان برخورد قانونی قاطع انجام می‌شود.

یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قم از طریق شماره تلفن ۳۷۰۶۵۵۰۰ با پیش‌شماره ۰۲۵ و ۰۹۶۶۲ آماده دریافت گزارش‌های مردم است.