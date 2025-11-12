پس از سال‌ها انتظار و مطالبه مردمی، سرانجام ورودی محله میمنت‌آباد با تلاش و پیگیری مدیریت شهری گلستان تعریض و آزادسازی شد.

این اقدام در راستای بهبود دسترسی شهروندان و تسهیل عبور و مرور در بافت‌های متراکم شهری انجام گرفته و رضایت ساکنان این محله قدیمی را به همراه داشته است.

به گفته شهردار گلستان از آغازدوره ششم شورای اسلامی شهر تاکنون، بیش از ۵۰ هزار مترمربع از فضاهای پرتراکم شهری آزادسازی شده است.