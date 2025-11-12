پخش زنده
شاهین بجنورد قهرمان لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان جام وحدت درفصل ۱۴۰۴ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این مسابقات با حضور ۹ تیم از دهه سوم تیرماه شروع و در روز ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴با معرفی تیمهای برتر پایان رسید.
در پایان این رقابتها شاهین بجنورد با کسب ۳۸ امتیاز قهرمان ایندوره از رقابتها گردید و نماینده استان در لیگ دسته ۴ کشور در فصل ۱۴۰۵ خواهد بود.
تیمهای آریا پارس آشخانه و آذرخش بجنورد نیز با کسب ۸ امتیاز راهی لیگ دسته اول فوتبال استان خراسان شمالی جام سردار شهید محمدزاده شدند.