رئیس سازمان شیلات ایران گفت: بخش خصوصی با بکارگیری روشهای نوین پیشرفتهای قابل توجهی در تولید انواع آبزیان داشته و این رویکرد باید گسترش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمزه رستمپور، رئیس سازمان شیلات با بیان اینکه تولید سالانه میگو در ایران رقم بیش از ۶۰ هزار تن را ثبت کرده است، اظهار داشت: با پیشرفت روز افزون در عرصه پرورش میگو ما به تولید سالانه ۶۰ هزار و ۲۰۰ تن رسیدیم که متاسفانه به دلیل عواملی مانند شیوع بیماری به ۴۰ هزار تن کاهش یافت، اما این رویدادها نشان داد که ظرفیتهای تولیدی کشور در عرصه آبزیان بالاست و میتوان با بکارگیری روشهای جدید این ارقام را پایدار کرد.
وی با بیان اینکه امسال نیز که با مشکلاتی مواجه بودیم میتوانیم به رقم ۳۰ هزار تن برسیم افزود: علاوه بر افزایش حجم تولید، زمینههای خوبی در عرصههای تحقیقاتی موجود است و بخش خصوصی اعلام کرده که آماده مشارکت در کارهای تحقیقاتی است.
رستم پور مهمترین عامل پیشتاز بودن بخش خصوصی در عرصه تولید آبزیان را بکارگیری روشهای نوین خواند و گفت: آنها با در نظر داشتن بهره وری بالا از هر فرصت و امکانی برای پیشرفت استفاده میکنند و قطعا جدیدترین تغییرات و دستاوردها در سطح جهان را در نظر میگیرند.
رئیس سازمان شیلات گفت: بخش دولتی نیز باید در این زمینه فعال باشد چراکه اگر به روشهای جدید توجه نکنیم، از بخش خصوصی جا میمانیم.
رستم پور در ابتدای سخنان خود در جلسه همافزایی دانش و تجربه در مسیر بهرهبرداری مسئولانه از منابع آبزیپروری ایران گفت: در حالی که در سالهای ابتدایی انقلاب تنها ۳۲ هزار تن محصولات آبزی در کشور تولید شده بود در حال حاضر به تولیدی معادل ۱.۵ میلیون تن دست یافتیم که این امر نشان از وجود ظرفیتهای موثر تولیدی در حوزه شیلات و آبزیپروری دارد.
وی افزود: وجود ۱۷۰ هزار صیاد، ۲۰ هزار و ۵۰۰ شناور مجوزدار و دست یافتن به ارزش صادراتی محصولات شیلاتی به بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در سال گذشته مزیتی است که باید برای تحقق اقتصاد دریامحور، مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر این، وجود اساتید دانشگاهی و نخبگان برجسته که در حوزه شیلات و آبزیپروری فعالیت میکنند، نقطه عطفی است تا با همفکری از این ظرفیت، چالشهای موجود در این حوزه مرتفع شود و در این راستا هرگونه امکانات و ظرفیتهای شیلاتی که مورد نیاز باشد در اختیار قرار خواهد گرفت.
رستمپور با اعلام این که بیش از ۹۹ درصد اقدامات انجام شده توسط بخش غیردولتی انجام میشود، تصریح کرد: حفاظت و بازسازی از ذخایر آبزیان از وظایف اصلی سازمان شیلات ایران محسوب میشود و در این راستا با تغییر رویکردهای انجام شده طرحهایی همچون مدیریت مشارکت ماهیگیری اجرایی شده و بخش اعظمی از فعالیتها توسط صیادان، اما با نظارت سازمان انجام میشود.