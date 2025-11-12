به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین همتی، عضو تیم بهبود عملکرد عملیاتی این شرکت دانش‌بنیان، از به‌کارگیری یک سامانه پیشرفته هدایت نوری (Put/Pick-to-Light) در فرایند پردازش سفارش‌ها خبر داد که با هدف بهینه‌سازی فرآیند‌های لجستیکی و کاهش وابستگی به نمونه‌های خارجی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه چالش اصلی در سیستم‌های سورت دقیق دیجی‌کالا، که همزمان در بیش از ۱۸۰ موقعیت انجام می‌شود، تشخیص دقیق محل قرارگیری هر آیتم بود، توضیح داد: سامانه جدید با استفاده از فناوری هدایت نوری، خانه‌های مقصد محصول را به‌طور خودکار روشن می‌کند تا اپراتور در کوتاه‌ترین زمان ممکن، محصول را در جای صحیح قرار دهد. هسته مرکزی این سیستم، یک الگوریتم هوش مصنوعی است که با تحلیل داده‌ها، موقعیت بهینه قرارگیری هر کالا را تعیین کرده و از طریق API، با سیستم مرکزی ارتباط برقرار می‌کند تا محل مورد نظر را با نور مشخص سازد.

به گفته وی این فناوری باعث افزایش ۲۰ درصدی سرعت اپراتور‌ها و کاهش تا ۵۰ درصدی زمان جست‌و‌جو شده است.

همتی بر اهمیت توسعه بومی این فناوری تأکید کرد و افزود: سامانه هدایت‌شده با نور، حاصل چندین چرخه توسعه فنی در سطوح سخت‌افزار، نرم‌افزار و معماری سیستم است و با تکیه بر فناوری‌های ارتباطات صنعتی و پردازش بلادرنگ، استاندارد‌های جهانی بهره‌وری را در قالبی تماماً بومی بازتعریف می‌کند.

عضو تیم بهبود عملکرد عملیاتی این شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: نسخه نخست این سامانه با ساختار ماژولار و ارتباط شبکه‌ای پایدار مبتنی بر CAN Industrial Bus طراحی شده است تا با محیط‌های نویزی صنعتی سازگار باشد. هر سلول نوری به‌طور مستقل عمل کرده و از طریق پروتکل‌هایی نظیر Modbus و سرویس‌های پیام‌محور مانند RabbitMQ، Redis و Django با هاب مرکزی در ارتباط است. پایش و تحلیل لحظه‌ای داده‌های عملیاتی نیز در محیط Grafana صورت می‌گیرد.

این فعال فناور درباره نسخه دوم سامانه، توضیح داد: در طراحی جدید، تمرکز بر مقیاس‌پذیری، سهولت نصب و تحلیل داده بوده است. کنترل نوری به‌جای ماژول‌های جداگانه، با استفاده از ریسه‌های RGB آدرس‌پذیر انجام می‌شود که امکان هدایت هم‌زمان چند اپراتور با رنگ‌بندی مستقل را فراهم می‌کند. همچنین با بهره‌گیری از فناوری RMT-based Rendering، نور‌ها بدون تأخیر و با سرعت بالا در محیط عملیاتی رندر می‌شوند. ساختار API-Driven نیز یکپارچگی کامل سامانه با WMS را ممکن کرده است.

وی با اشاره به اینکه بومی‌سازی کامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و کاهش هزینه مالکیت تا ۶۰درصد نسبت به نمونه‌های وارداتی از مهم‌ترین مزایای این سامانه است، مطرح کرد: قابلیت‌هایی نظیر نصب و راه‌اندازی سریع با معماری Node-less، ارتباط پایدار در محیط‌های نویزی، قابلیت به‌روزرسانی OTA (Over-The-Air) بدون توقف عملیات و تحلیل تله‌متری بلادرنگ (Real-Time KPI) از دیگر ویژگی‌های کلیدی این محصول است.

همتی تأکید کرد: این سامانه تنها یک راهکار هدایت نوری نیست؛ بلکه بستری برای تحلیل هوش عملیاتی، بهینه‌سازی داده‌محور و اتصال آینده به سامانه‌های هوشمند Vision/AI محسوب می‌شود.