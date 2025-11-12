پخش زنده
امروز: -
مدارس شهرستان اسفراین در پنج گروه تخصصی میزبان ۵ هزار و ۷۵۰ سفیران سلامت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین با بیان اینکه از ۲۳ هزار و ۴۰۴ دانش آموز در اسفراین امسال ۵ هزار و ۷۵۰ نفر از آنها سفیر سلامت هستند، گفت: فعالیت سفیران سلامت دانش آموزی با هدف استفاده از توانمندیهای دانش آموزان در ترویج سبک زندگی سالم، آموزش همسالان و ارتقای سواد سلامت است.
دکتر اسحق ایلدرآبادی با اشاره به اینکه سفیران سلامت در ۵ گروه تخصصی تغذیه، ایمنی و کمکهای اولیه، بهداشت، محیط یار و انرژی فعالیت میکنند، افزود: همکاری در پویشهای سلامت محور در مدرسه، تولید محتوای آموزشی، مشارکت در تیمهای کمکهای اولیه در مدرسه، نظارت بر بهداشت محیط مدرسه و همکاری در مدریت بحران و ارتقا ایمنی مدرسه از وظایفی است که برای سفیران سلامت دانش آموز تعریف شده است.
وی همچنین به برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف آموزش به سفیران سلامت اشاره کرد و افزود: از آبان تا پایان سال تحصیلی این آموزشها ادامه دارد.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین از صدور کارتهای ویژه سفیران سلامت برای دانش آموزان خبر داد و گفت: در هفته سلامت از سفیران برتر تقدیر میشود.