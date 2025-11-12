۳۳ دانش آموز دختر پایه دهم مقطع متوسطه دوم بخش رودخانه شهرستان رودان به اردوی راهیان نور جنوب اعزام شدند.

اعزام دانش آموزان بخش رودخانه به اردوی راهیان نور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز خلیج فارس؛ رئیس آموزش و پرورش منطقه رودخانه گفت: این دانش آموزان با یک دستگاه اتوبوس عازم این اردوی ۶ روزه شدند.

عبدالواحد احمدی افزود: دانش آموزان از مناطق عملیاتی شلمچه، اروند و هویزه بازدید می‌کنند.

وی هدف از برگزاری اردوی راهیان نور را آشنایی دانش آموزان با رشادت‌ها و دلاور مردی‌های رزمندگان دفاع مقدس عنوان کرد.