پخش زنده
امروز: -
۳۳ دانش آموز دختر پایه دهم مقطع متوسطه دوم بخش رودخانه شهرستان رودان به اردوی راهیان نور جنوب اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز خلیج فارس؛ رئیس آموزش و پرورش منطقه رودخانه گفت: این دانش آموزان با یک دستگاه اتوبوس عازم این اردوی ۶ روزه شدند.
عبدالواحد احمدی افزود: دانش آموزان از مناطق عملیاتی شلمچه، اروند و هویزه بازدید میکنند.
بیشتر بخوانید: درخشش هرمزگانیها در سومین رویداد ملی «الف تا»
وی هدف از برگزاری اردوی راهیان نور را آشنایی دانش آموزان با رشادتها و دلاور مردیهای رزمندگان دفاع مقدس عنوان کرد.