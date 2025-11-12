پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، گفت: انتخابات شوراهای دانشآموزی گامی مؤثر و هدفمند در مشارکت دادن نسل آینده در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید اردشیر رشیدی در جریان برگزاری انتخابات شوراهای دانشآموزی در مدارس اردبیل، اظهار کرد: بیست و هشتمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس استان اردبیل برگزار شد.
وی افزود: این انتخابات ویژه دانشآموزان مقطع سوم ابتدایی به مقاطع بالاتر است که با همکاری مدیران و معاونان آموزش و پرورش در مدارس برگزار شده تا دانشآموزان نقشآفرینی اصلی را در بهبود برنامههای مدرسه و نقشآفرینی در عرصه تصمیمگیری را انجام دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: در سند تحول به نقشآفرینی دانشآموزان و مسئولیتپذیری آنها اشاره شده تا به نوعی با مهارتهای اجتماعی آشنایی پیدا کرده و این شرایط بستر تمرینی برای آنها باشد.
رشیدی گفت: منتخبان شوراهای دانشآموزی در استان در انتخابات شوراهای دانشآموزی کشور حاضر شده تا نماینده این استان حضوری شایسته در برنامهها و فعالیتهای مؤثر داشته باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما شرایط خوبی را در برگزاری این رویداد در مدارس فراهم کردیم تا دانشآموزان بتوانند بهترین و توانمندترین همکلاسیهای خود را انتخاب کرده و در این حوزه ورود پیدا کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل به اجرای مناسب طرح نماد اشاره کرد و یادآور شد: نظام مراقبت از آسیبهای اجتماعی در مدارس استان اردبیل در بهترین شرایط برگزار شده و بیش از ۱۲۰ هزار دانشآموز استان در پایههای مختلف در قالب طرح نماد مورد توجه مشاوران و کارشناسان حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی قرار گرفتند.
رشیدی اضافه کرد: علاوه بر مرحله تشخیص، مرحله درمان و حمایت نیز از دانشآموزان به عنوان یک رویکرد اصلی مورد توجه است تا کاهش دغدغهها و آسیبهای این دانشآموزان را در قالب نظام مراقبت سلامت نظارهگر باشیم