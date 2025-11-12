تولد نوزادان سهقلو در سبزوار
یک مادر ۳۰ ساله در سبزوار صاحب نوزادان سهقلو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار گفت: نوزادان سهقلوی این مادر در هفته سیوچهارم بارداری و به روش سزارین، در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار متولد شدند.
دکتر سارا بینش درباره جنسیت نوزادان افزود: قل اول و دوم، پسر و قل سوم، دختر و وزن نوزادان نیز به ترتیب دو کیلو و ۴۰۰، یک کیلو و ۶۲۰ و یک کیلو و ۹۶۰ گرم است.
او با اشاره به روند درمان نوزادان گفت: سهقلوها هم اینک در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) بستری هستند و با وجود نارس بودن، وضعیت عمومی آنان خوب و پایدار است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، این مورد، پنجمین تولد سهقلویی در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار است.