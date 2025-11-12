معاون وزیر راه: توسعه پایدار خرمآباد با محوریت آب دنبال شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشینه ۶۳ هزار ساله حیات در خرمآباد، چشمه و سرابهای این شهر را برند منحصربهفرد آن در ایران دانست و گفت: توسعه پایدار خرمآباد با محوریت آب دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در کنفرانس «مدیریت نوین شهری با رویکرد توسعه پایدار» در سالن همایشهای شهید سلیمانی دانشگاه لرستان با اعلام آمادگی برای حمایت از طرحهای توسعهای در این حوزه اظهار داشت: باید اقدامات جدی تری برای ارتباط زیباشناسی، طراحی شهری و ایجاد فضاهای باز جمعی با محوریت آب انجام شود.
عبدالرضا گلپایگانی با انتقاد از برخی سیاستهای توسعهای در کشور گفت: رفتاری که در سرزمین ایران با منابع آبی داشتهایم در بسیاری موارد خوشایند نبوده چرا که تمدن ایرانی مبتنی بر چشمه و قنات است و باید از نیاکان خود بیاموزیم که چگونه قدر این نعمت الهی را میدانستند و از آن بهره برداری میکردند.
وی با اشاره به دیرینگی ۶۳ هزار ساله سکونت انسان در دره خرمآباد افزود: این پیشینه تاریخی یک افتخار بزرگ برای همه ایرانیان است همچنین مساله محیط زیست در شهری با این قدمت یکی از چالشها و در عین حال فرصتهای بنیادین برای تحقق توسعه پایدار میباشد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه خرمآباد در ایران با قلعه شکوهمند فلکالافلاک شناخته میشود عنوان کرد: در هیچ شهر دیگری از ایران این تعداد چشمه جوشان وجود ندارد و برند واقعی خرمآباد نیز همین چشمهها هستند.
گلپایگانی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار دارای سه رکن اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی-فرهنگی است افزود: این امانت گرانبها در خرم آباد از ۶۳ هزار سال پیش به دست مدیران شهری رسیده و پاسداری از آن برای رسیدن به توسعه پایدار شهری بسیار دشوار و حیاتی است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز گفت: از مجموع ۲۱۱ مقاله ارسالی به دبیرخانه کنفرانس «مدیریت نوین شهری با رویکرد توسعه پایدار»، ۱۵۳ مقاله پس از طی فرآیندهای داوری مورد پذیرش قرار گرفته است.
عنایت الله میرزایی افزود: تمامی مقالات در یک فرآیند داوری «دوسو ناشناس» و توسط حداقل ۲ داور ارزیابی شدند که از میان مقالات پذیرش نهایی، چهار مورد به عنوان «شایسته تقدیر» انتخاب و به دلیل محدودیت زمانی ۲ مقاله برای ارائه شفاهی برگزیده شدند.