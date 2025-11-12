به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خوزستان گفت: با توجه به استقبال دانشجویان دانشگاه‌های استان و درخواست برای تمدید ثبت نام در در چهارمین رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان با این درخواست موافقت کرد.

ابوالحسن معماری با اشاره به اینکه این رقابت علمی با هدف آشنایی دانشجویان با فعالیت‌های شورای نگهبان برگزار می‌شود افزود: دانشجویان رشته‌های حقوق و دیگر رشته‌های مرتبط با آن می‌توانند در گروه‌های ۴ تا ۶ نفری به همراه یکی از مربیان که از استادان دانشگاه می‌باشد در این رقابت شرکت کنند.

او ادامه داد: علاقمندان می‌توانند تا تاریخ سی‌ام آبان ماه از طریق پایگاه اینرنتی به نشانی formafzar.com/form/lqje ۹ در چهارمین رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان که در استان‌های خوزستان، تهران، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان شرقی برگزار می‌شود، شرکت کنند.