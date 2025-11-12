پخش زنده
باشگاه استقلال تهران در اقدامی ارزشمند و در راستای مسئولیت اجتماعی خود، حمایت از تالابهای کشور را بهعنوان محور فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باشگاه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در گامی تازه برای پیوند میان ورزش و محیطزیست، باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال تهران اعلام کرد از این پس در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، حامی تالابهای ایران خواهد بود.
در نشست مشترک علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال با احمدرضا لاهیجانزاده معاون محیطزیست دریایی و تالابها و محمدحسین بازگیر مدیرکل مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیطزیست، بر گسترش همکاریهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیت گسترده جامعه ورزش برای ارتقای فرهنگ حفاظت از تالابها تأکید شد.
لاهیجانزاده با قدردانی از این رویکرد گفت: تالابها از مهمترین منابع زیستی کشورند که در سالهای اخیر با چالشهایی همچون خشکسالی، بهرهبرداری بیرویه منابع آب و ورود فاضلاب مواجه شدهاند. مشارکت باشگاههای بزرگ ورزشی میتواند به نهضتی ملی برای حفاظت از تالابها تبدیل شود.
وی افزود: باشگاه استقلال با میلیونها هوادار، ظرفیت بزرگی برای فرهنگسازی زیستمحیطی دارد و میتواند پیام حفاظت از تالابها را به سراسر کشور منتقل کند.
علی تاجرنیا، مدیرعامل استقلال نیز با بیان اینکه برنامههای محیطزیستی باشگاه فراتر از شعار است، گفت: در همه رویدادهای ورزشی و فرهنگی، موضوع حفاظت از تالابها محور فعالیتها خواهد بود و تیم استقلال در سفرهای استانی خود از یکی از تالابهای همان استان حمایت نمادین خواهد کرد.
محمدحسین بازگیر، مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست نیز ورود باشگاه استقلال به عرصه محیطزیست را گامی الهامبخش در زیستبوم ورزشی کشور خواند و گفت: حضور جامعه ورزش در حمایت از تالابها مصداق واقعی مسئولیت اجتماعی است.
در پایان نشست، تشکیل کارگروه مشترک استقلال و سازمان حفاظت محیطزیست برای برنامهریزی و پیگیری طرحهای مشترک فرهنگی و آموزشی در زمینه حفاظت از تالابها تصویب شد.