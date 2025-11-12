پخش زنده
در سی و هفتمین جشنواره تئاتر مازندران دو اثر صحنهای و یک اثر خیابانی برای شرکت در مرحلهی منطقهای تئاتر فجر معرفی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر برگزاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر مازندران گفت: از میان ۱۳ اثر نمایشی، ۹ اثر صحنهای و ۴ اثر خیابانی شرکت کننده در سی و هفتمین جشنواره تئاتر مازندران، ۳ اثر خیابانی و صحنهای برای شرکت در جشنواره منطقهای تئاتر فجر انتخاب و معرفی میشوند.
امیرحسین فلاحت پیشه با بیان اینکه برگزیدگان این دوره از جشنواره در ۸ بخش با هم رقابت کردند افزود: کارگردانی، طرح و ایده (نویسندگی)، بازیگری مرد، بازیگری زن، طراحی فضا، طراحی بروشور و پوستر، طراحی لباس، و موسیقی بخشهای رقابتی ۸ گانه این دور از جشنواره بودند.
آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر مازندران شامگاه سه شنبه با حضور پرشور جمعی از مردم و مسولان پس از چهار روز اکران، برگزار شد.
این دوره از جشنواره قریب به دو هزار مخاطب داشت.