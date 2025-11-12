قائم‌مقام ساتبا از رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۲۰ مگاوات خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان امسال ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حمیدرضا عظیمی»، در حاشیه بازدید از غرفه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، بر نقش نمایشگاه‌های تخصصی در توسعه تعاملات میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و از رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۲۰ مگاوات خبر داد.

وی گفت: نمایشگاه صنعت برق فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط مؤثر میان حاکمیت، دولت، متقاضیان احداث نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) افزود: چنین رویداد‌هایی زمینه‌ساز تبادل تجربه، انتقال دانش و گسترش همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک هستند.

عظیمی با اشاره به هم‌زمانی برگزاری نمایشگاه امسال با افزایش شتاب پروژه‌های توسعه‌ای این سازمان اظهار کرد: خوشبختانه امسال نمایشگاه با اوج فعالیت‌های ساتبا در مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر همراه شده و فرصت مناسبی برای معرفی دستاورد‌های ملی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز ۲۷۲۰ مگاوات عبور کرده است، افزود: با تلاشی که ارکان مختلف کشور در حال انجام آن هستند، امیدواریم تا پایان امسال ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.

قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) بیان کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از محور‌های راهبردی دولت در مسیر گذار به اقتصاد سبز است و حضور فعال بخش خصوصی در این عرصه می‌تواند شتاب‌دهنده تحقق اهداف ملی در زمینه تولید برق پاک باشد.