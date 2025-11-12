پخش زنده
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در نروژ دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به پتانسیلهای بالای استان در حوزههای صنعتی، کشاورزی و معدنی، گفت: خواستار ایجاد زمینههای لازم برای صادرات محصولات تولیدی آذربایجانغربی به نروژ و کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در نروژ نیز ضمن تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و نقش استانهای مرزی در توسعه روابط خارجی کشور، افزود: سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ آماده حمایت از معرفی توانمندیهای آذربایجانغربی و برقراری ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور است.
در این دیدار موضوعات مرتبط با توسعه صادرات و واردات، تسهیل ارتباط میان تجار دو کشور و آذربایجانغربی و استفاده از ظرفیتهای مرزی برای گسترش مبادلات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و دو طرف بر تداوم تعاملات، برگزاری نشستهای مشترک اقتصادی و برنامهریزی برای حضور هیأتهای تجاری از دو کشور تأکید کردند.