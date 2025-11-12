به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امروز در مراسمی با حضور دبیر قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مدیران و دست اندرکاران اجرای این طرح‌های محرومیتزدایی در استان کرمانشاه تجلیل شد

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم استان کرمانشاه، در این مراسم گفت: تفکر بسیجی فرمول شکست دشمنان انقلاب است و با ایمان، ایثار و حضور مستمر گروه‌های جهادی در میدان‌های سخت و نرم، توطئه‌ها و فشار‌های دشمنان ناکام خواهد ماند.

سردار بهمن ریحانی با تقدیر از تلاش گروه‌های جهادی گفت: این گروه‌ها با نیت خالص و بدون هیچ چشمداشت مادی در مسیر محرومیت‌زدایی گام برمی‌دارند و شهدای والامقامی را در این راه تقدیم کرده‌اند.

وی باتشکر از همه مسئولان و نهاد‌هایی که از گروه‌های جهادی پشتیبانی می‌کنند تأکید کرد: ملت ایران بیش از چهل سال است که در برابر انواع تهدیدات سخت و نرم دشمنان ایستادگی کرده و امروز با سربلندی و عزت در سطح جهانی شناخته می‌شود. ملت ایران با تکیه بر ایمان، روحیه جهادی و فرهنگ بسیج توانسته است همه توطئه‌ها و فشار‌ها را پشت سر بگذارد.

سردار ریحانی با بیان اینکه بسیج عنصر اصلی فرمول دفاع همه‌جانبه در جمهوری اسلامی است، افزود: تفکر بسیجی امروز در همه عرصه‌ها از دفاع مقدس تا جهاد نرم و خدمت‌رسانی به مردم حضوری فعال دارد و این روحیه نه تنها در کشور، بلکه در سراسر جهان گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: هیچ نهاد و سازمانی در دنیا همانند بسیج وجود ندارد که با چنین ایمان، خلوص و انگیزه‌ای در میدان خدمت و دفاع از ارزش‌ها حضور داشته باشد. گروه‌های جهادی، جلوه‌ای از همین فرهنگ عظیم هستند که در عرصه محرومیت‌زدایی نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در پایان ضمن قدردانی از زحمات همه مدیران و مسئولان استان به ویژه استاندار و معاونان وی گفت: همراهی و حمایت آنان زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های جهادی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت و عدالت است.