وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اقدام نظارتی مجلس در بررسی اجرای سال نخست برنامه هفتم، گفت: بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم، اقدام مبارکی بوده و موجب می‌شود مجریان با همت بیشتری وظایف خودشان را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، سیدعباس عراقچی با اشاره به اهمیت بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: شخصا از جلساتی که طی این روز‌ها برگزار شد، لذت بردم، زیرا قوه مقننه در حال انجام یکی از وظایف نظارتی خود بر عملکرد دولت است.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: می‌توان اذعان کرد که برای نخستین بار در سال اول اجرای یک برنامه پنج ساله، نمایندگان مجلس اقدام به بررسی امور می‌کنند و خیلی دقیق حسابرسی انجام می‌دهند تا مشخص شود تکالیف وزارتخانه‌ها بر اساس قانون برنامه توسعه عملیاتی شده یا نشده است.

وی تصریح کرد: نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و دادن نمره به وزارتخانه‌ها، حتماً تاثیر بسیار زیادی در اجرا و تحقق احکام برنامه دارد و موجب می‌شود تا مجریان نیز همت بیشتری وظایف خودشان را انجام دهند؛ بر این اساس می‌توان گفت که این تلاش مجلس، اقدام مبارکی است و انشالله در سال‌های بعد نیز با دقت، کار کارشناسی و جزئیات بیشتر بر عملکرد وزارتخانه‌های مختلف ادامه یابد.

عراقچی با اشاره به تلاش دستگاه دیپلماسی برای اجرای احکام برنامه هفتم در طول یکسال گذشته، یادآور شد: این اقدام نظارتی از سوی دیگر تلاش همکاران ما هم که درصدد اجرای احکام برنامه بوده و هستند را به خوبی نشان می‌دهد.