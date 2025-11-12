به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ همرزم شهید طهرانی مقدم گفت: راهبردی که شهید طهرانی‌مقدم در همان ابتدای دهه ۷۰ مشخص کرد، ایجاد توانمندی برای مقابله با رژیم صهیونیستی بود.

به گفته سردار نامی، شهید طهرانی مقدم مجاهد فی سبیل الله، مومن و آگاه به مسائل روز و اثرگذار بود. این فرمانده دوران دفاع مقدس با ذکر چرایی لقب گرفتن پدر موشکی به شهید طهرانی مقدم افزود:

شهید طهرانی مقدم و همراهانشان در سال‌های ابتدایی دفاع مقدس توانستند وارد صحنه شده و آغازگر حرکتی برای مقابله با اقدامات حملات دشمن به مناطق مسکونی شدند.

این استاد دانشگاه با اشاره به توانمندی موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه افزود: با تلاش و اقدامات شبانه روزی فرماندهان عزیز و آینده نگری و دقت نظرشان شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به دنبال خاتمه جنگ بودند. سردار محمدرضا نامی با بیان اینکه زبان دشمن زبان منطق و مذاکره نیست، تاکید کرد: باید با قدرت و اقتدار در مقابل دشمن ظاهر شد که سامانه موشکی یکی از ابزار‌هایی بود که با لطف خدا توانستیم دشمن را سر جایش بنشانیم. به گفته وی یکی از پیش‌بینی‌های دشمن این بود که با زدن فرماندهان ارشد نظامی بتواند توان نظامی ما را متوقف کند و از همینجا خطای محاسباتی دشمن شروع شد.

فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس در پایان افزود: تمام اهداف امنیتی و نظامی دشمن شناخته شده بود و با مختصات دقیق و هدف‌گیری موسسه وایزمن و مقر موساد توانستیم با پاسخ کوبنده دشمن را به عقب‌نشینی وادار کنیم.